Empresário de Luis Díaz clarifica a situação do extremo colombiano

O jogador do FC Porto tem sido colocado no radar de diversos clubes depois de uma Copa América a grande nível, mas o representante não recebeu mais do que contactos.

Interesse sim, propostas não: Carlos Van Strahalen, empresário de Luis Díaz, clarificou a situação do extremo do FC Porto, numa fase em que o desempenho na Copa América catapultou o nome do jogador. "Claramente, com a grande Copa América que fez, o interesse dos clubes aumentou, mas, de momento, não há nada de concreto e ele está a desfrutar das férias com família e amigos", explicou o representante, em declarações ao diário "AS" da Colômbia.

Com quatro golos apontados (e de belo efeito) Díaz foi eleito jogador revelação da prova e entrou no onze ideal, mas Stahalen especificou que "antes da Copa já havia vários clubes a acompanhar o jogador, graças aos bons números que registou nas duas temporadas em Portugal".

Em 97 jogos pelos azuis e brancos, o primeiro clube que representa na Europa, Díaz apontou 25 golos, com a curiosidade de ter marcado em todas as provas que disputou. "Não é segredo que, depois do torneio, o interesse aumentou, mas foram só aproximações", acrescentou o empresário, que respondeu ao suposto assédio do Barcelona: "Não sei de nada, de momento."