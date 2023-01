Empresa que representa Gabriel Veron reclama 767 mil euros à SAD do FC Porto

FMS Gestão Esportiva Ltda avançou com um processo para tribunal contra a SAD do FC Porto, reclamando uma dívida de 766 931 51 euros.

A FMS Gestão Esportiva Ltda avançou, na quarta-feira, com um processo contra a SAD do FC Porto, no Tribunal Judicial da Comarca do Porto, como se pode consultar no portal Citius. A empresa de Fábio Mello, agente de Gabriel Veron, avançado dos dragões, reclama uma dívida de 766 931, 51 euros.

De recordar que o brasileiro, de 20 anos, deixou o Palmeiras no verão e rumou aos azuis e brancos, a troco de 10, 2 milhões de euros.

Em 18 jogos esta temporada, Veron tem um golo e duas assistências na conta pessoal.