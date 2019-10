Empate não muda a crença: SAD do FC Porto aponta no mínimo às meias-finais

No orçamento está incluída a previsão de uma receita de 16,7 M€ por prémios da UEFA, o que até pode obrigar à final da prova.

O empate contra o Rangers não esmorece em nada o plano de ataque à Liga Europa traçado pelos portistas, desde a estrutura ao grupo de jogadores. Sérgio Conceição já falou até em lutar para a conquistar, logo na ressaca da eliminação da fase de grupos da Liga dos Campeões, contra o Krasnodar.

A SAD também é ambiciosa no seu propósito e acredita que o FC Porto tem condições para chegar, pelo menos, às meias-finais da competição, embora o orçamento até antecipe uma possível final. Pelo menos foi isso a que se propôs no documento que anteontem enviou à CMVM do qual constam as rubricas mais importantes do orçamento que vai ser discutido em Assembleia Geral da sociedade a 14 de novembro. Nesse, apresentou uma previsão de encaixe de 16,7 milhões de euros em prémios da UEFA, o que obriga a chegar a esse patamar, tendo em conta que as receitas europeias paralelas são residuais por comparação com as da Champions.

Não Perca FC Porto FC Porto um a um: Marchesín mostrou à Europa que é grande UM A UM - Análise ao desempenho dos jogadores do FC Porto, que hoje empataram a uma bola no Dragão, frente ao Rangers, para a terceira jornada da Liga Europa

As contas são fáceis de fazer. O FC Porto somou 6,1 M€ por entrar na fase de grupos (2,9 M€ pela entrada, mais 3,2 M€ pelo ranking que ocupa na UEFA) e mais 760 mil euros por força de uma vitória contra o Young Boys e um empate com o Rangers. A esses a SAD espera juntar mais 10 milhões de euros. Ora, se somar o prémio de presença nos 16 avos de final (0,5 M€), oitavos de final (1,1 M€), quartos de final (1,5 M€), meias-finais (2,4 M€) e ainda mais três prémios de vitórias (cada uma vale 0,57 M€) e o bónus de apuramento como líder do grupo (1 M€), o FC Porto encaixa mais 8,2 M€, praticamente a fasquia proposta, sendo que o remanescente pode chegar a reboque do sucesso com receitas paralelas. Se entrar na final, a SAD vê esse valor chegar aos 12,7 milhões de euros e se a ganhar atinge os 20,2 milhões de euros (entre prémio de vitória e de presença na próxima Supertaça Europeia) para somar aos 6,86 M€ já assegurados. Neste caso, o bónus ajudaria até a baixar significativamente os 78 M€ previstos de lucro entre vendas e compras de passes de jogadores. Ou seja, ajuda no próximo mercado...

Plantel acredita retificar fora de casa

As contas não são, como Conceição também sublinhou em diversas ocasiões, o foco do plantel. Mas este acredita que ainda vai a tempo de cumprir o desejo da administração. O empate com o Rangers não teve consequências ao nível da confiança e o plantel continua a crer que é, pelo menos, uma das duas melhores equipas do grupo e vai prová-lo nos próximos encontros fora de casa, primeiro na Escócia e a seguir na Suíça, contra o Young Boys.