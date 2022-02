O FC Porto cumpriu uma série de 16 vitórias consecutivas no campeonato e a 17.ª seria um recorde do clube.

O Sporting ainda alimentou a esperança de ser o primeiro a derrotar o FC Porto no campeonato, mas deixou o Dragão com a mesma desvantagem pontual com que entrara: seis pontos.

No entanto, o empate impediu Sérgio Conceição de bater o recorde de 16 vitórias consecutivas de André Villas-Boas e ainda adiou o centésimo triunfo do técnico no recinto portista para uma próxima oportunidade.