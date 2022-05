Emocionante receção à equipa do FC Porto levou Sérgio Conceição às lágrimas

Eram já perto das duas horas da madrugada quando a equipa chegou ao estádio, e se mostrou aos adeptos como nova campeã nacional da I Liga, sendo recebida com euforia e com fogo de artifício.

Noite de emoções fortes na receção à equipa do FC Porto, no Estádio do Dragão, com milhares de adeptos azuis e brancos a pediram ao emocionado técnico Sérgio Conceição que permaneça no comando dos dragões, campeões nacionais de futebol.

Em clima de festa, e sem incidentes de maior, a multidão ordeira, que ocupou uma boa parte da Alameda do Dragão, junto ao recinto do clube, esperou até de madrugada pela chegada da comitiva portista, desdobrando-se, durante horas, em cânticos alusivos à conquista do 30.º campeonato e à presidência de Pinto Costa, sem faltar as provocações aos dois clubes rivais de Lisboa.

Eram já perto das duas horas da madrugada quando a equipa chegou ao estádio, e se mostrou aos adeptos como nova campeã nacional da I Liga, sendo recebida com euforia e com fogo de artifício.

Um a um todos os jogadores do plantel, já trajados com uma camisola alusiva à conquista do título, foram chamados a uma plataforma junto da multidão, com Zaidu, herói do jogo de sábado com o Benfica, ao marcar o golo solitário da vitória, a ser dos mais saudados, juntamente com o 'capitão' Pepe e o médio Otávio.

No palanque, os atletas foram interagindo com os adeptos, entoando alguns dos mais emblemáticos cânticos das claques do clube, sem faltar o hino oficial do FC Porto.

Mas, o momento mais forte da noite foi quando o capitão Pepe, que de microfone na mão foi um dos mestres de cerimónia, pediu ao treinador Sérgio Conceição para deixar algumas palavras à multidão que entoava cânticos a pedir que o técnico, que no início da época renovou contrato até 2024, permaneça no comando dos 'dragões'.

O treinador não conteve as lágrimas perante a multidão, e de voz embargada, e a necessitar de fazer algumas pausas, agradeceu o apoio, enalteceu a prestação do grupo de trabalho, e prometeu nova reunião com os adeptos, no dia 22 deste mês, após o final da Taça de Portugal, para "festejar a dobradinha".

Após quase uma hora de comunhão com os adeptos, a equipa recolheu para o interior do estádio, mas os apoiantes portistas continuaram a fazer a festa do título pela madrugada nas imediações da Alameda do Dragão.

O FC Porto sagrou-se no sábado campeão português de futebol pela 30.ª vez, ao vencer em casa do Benfica por 1-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga.

No Estádio da Luz, Zaidu, aos 90+4 minutos, marcou o golo da vitória dos 'azuis e brancos'.

Os dragões passaram a somar 88 pontos, mais seis do que o Sporting, que já não pode alcançar o FC Porto.