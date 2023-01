Embaixador conheceu Pinto da Costa: "Perguntei quando volta a contratar mexicanos"

Bruno Figueroa assistiu ao empate entre o FC Porto e o Casa Pia.

Bruno Figueroa, embaixador do México em Portugal, revelou este domingo ter sido convidado para assistir ao jogo entre o FC Porto e o Casa Pia (0-0), no Estádio do Jamor, relativo à 15.ª jornada da Liga Bwin.

O diplomata teve a oportunidade de conhecer Pinto da Costa, contando nas redes sociais ter-lhe perguntado "quando volta a contratar mexicanos", ao que o presidente dos dragões respondeu: "Continuamos interessados".

Miguel Layún, Diego Reyes, Héctor Herrera e Tecatito Corona são os quatro mexicanos jogadores que já representaram a equipa principal dos dragões.

Raúl Gudiño, Omar Govea e Junior Maleck também passaram pelo FC Porto, mas foram apenas opção na equipa B.