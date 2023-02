O JOGO convidou Ademar e José Alberto Costa, ex-jogadores de Sporting e FC Porto a falarem sobre mística e antiguidade.

José Alberto Costa, ex-jogador do FC Porto

"Em termos de mística a vantagem é do FC Porto"



Há um peso maior nas costas de um jogador com muitos anos de casa num clássico?

-Importância tem e joga pela positiva. Quem está mais identificado com o clube é natural que possa envolver-se numa dimensão diferente, mas não acho que seja decisivo num clássico. O que é importante é a motivação, que nestes jogos não falta aos jogadores, até pela importância que este clássico tem. Vai ser mais a inspiração do momento e o funcionamento do grupo que vai contar. Depois, há várias questões pendentes nas duas equipas ao nível de lesões e disponibilidade, no FC Porto são várias. Um golo pode entusiasmar uma equipa, mas também motivar uma reação à outra, no fundo, será imprevisível. Gostaria que o FC Porto ganhasse, naturalmente, e o histórico do FC Porto nestes jogos joga a seu favor.



E quanto à mística, que papel pode desempenhar?

-A mística pode ser implementada rapidamente num jogador que esteja há dois ou três anos, não é exclusiva de quem foi formado no clube. A mística pode ser absorvida completamente a. Agora, se há vantagem de uma equipa que possa ter mais jogadores com mais tempo e que tem essa mística mais enraizada em relação a outra equipa? Julgo que não será por aí, não. Em termos de mística e entrega a vantagem é do FC Porto mesmo com as condicionantes que tem. Mas é sempre uma incógnita. O rendimento do Sporting tem sido irregular, ainda que tenha feito bons jogos com os grandes. A tradição recente dá vantagem do FC Porto, o Rúben Amorim creio que ainda não venceu o Sérgio Conceição, mas muitas vezes isso não conta.

O testemunho de Ademar: