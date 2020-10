"Em princípio, Luis Díaz está fora do Gil Vicente"

Sérgio Conceição diz que o jogador não deve recuperar a tempo do jogo de sábado com o Gil Vicente

Lesão de Luis Díaz e Otávio: "Temos alguns problemas físicos. Sempre disse que mais vale jogar de três em três dias do que estar fechados em casa devido à pandemia, mas é difícil. Depois a pré época foi muito curta. O Luis Díaz está fora. O Otávio ainda vamos reavaliar".

Expetativa para jogo com Gil Vicente: "´É uma equipa que ainda não perdeu esta época. Só sofreu um golo em três jogos, bem organizada. Joga com um 5x4x1, com três centrais fortes e poderosos, com linha de quatro que os laterais desdobram-se e são atacantes. É uma equipa interessante com dinâmicas interessantes. São perigosos no momento de ataque, seja organizado, porque tenta ligar com critério o seu jogo - não sei se amanhã sera assim, mas isso não podemos controlar. Está identificada da nossa parte a equipa do Gil e cabe-nos encaminhar o jogo para onde queremos, sendo muito fortes ofensivamente e equilibrado defensivamente".