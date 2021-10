Em muito menos tempo, Luis Díaz já igualou marca que James deixou no FC Porto

A coincidência é a mais recente amostra da influência do colombiano no Dragão, aonde chegou mais velho (22) do que James Rodríguez (19). Ultrapassou Corona e aproxima-se de Herrera e Sérgio Oliveira

Em dezembro de 2020, Luis Díaz afirmou que queria "dar mais" do que Radamel Falcao e James Rodríguez deram ao FC Porto.

Se o primeiro, um goleador nato, ainda está distante nos registos, com 72 golos, El Bandido foi apanhado anteontem pelo compatriota: ao serviço dos dragões, ambos contam 108 jogos e 32 golos, na mais recente marca que atesta a influência do camisola 7 na equipa.