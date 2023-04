"Em Marrocos as pessoas são do Barcelona e Real Madrid. Eu, simplesmente, sou portista"

ENTREVISTA, PARTE I - Tarik Sektioui, agora treinador em Marrocos, reconhece que no país dele foge à divisão de opiniões, pois são todos adeptos do Barcelona ou do Real Madrid. Elogios para Sérgio Conceição e Pepe; Tarik recorda as emoções da sua chegada, muitas sensações difusas, mas uma rápida obrigação de jogar pelos adeptos, não esquecendo a figura do presidente, responsável pelo lugar do clube na elite mundial.

Hoje treinador em Marrocos, Tarik Sektioui chegou ao FC Porto em 2006 como escolha de Co Adriaanse, mas acabou por ficar entregue à sua sorte com a saída repentina, até tumultuosa, do neerlandês fruto de uma relação muito desgastada com adeptos e jogadores. Entrou Jesualdo Ferreira e o marroquino passa a ser conhecido por duas vidas ou por duas faces opostas. Chegou a não contar ou a ser visto como muito aquém do pretendido, mas virou a página para se transformar num elemento querido do título de 2007/08, com presença em 34 jogos, marcando nove golos e assistindo por quatro vezes.

Em conversa com O JOGO, o antigo ala recordou a passagem pelo Dragão, as dificuldades para se impor, mas também fala do presente, com Conceição e Pepe à cabeça.