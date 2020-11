"Em Manchester, só uma sucessão de erros de arbitragem conseguiu vergar-nos"

FC Porto criticou a arbitragem do jogo com o Manchester City, a contar para a Champions

Pinto da Costa recorda desaire do FC Porto no reduto do City.

No mesmo texto em que teceu duras críticas à atuação da Direção Geral da Saúde e do Governo no que à reintrodução de adeptos nos estádios diz respeito, Pinto da Costa recordou a derrota averbada pelo FC Porto em Manchester, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O presidente dos azuis e brancos elogia o percurso da equipa orientada por Sérgio Conceição na presente edição da prova e aponta o dedo aos "erros de arbitragem" no encontro disputado em Inglaterra, que os dragões perderam por 3-1.

"Nas condições mais difíceis que se possa imaginar, o futebol português continua a resistir à pandemia e o FC Porto continua a representá-lo ao mais alto nível na mais importante e mais difícil competição do mundo. A prestação da nossa equipa nas três primeiras jornadas da Liga dos Campeões só pode encher-nos de orgulho. Perante a equipa mais cara do mundo, só uma sucessão de erros de arbitragem conseguiu vergar-nos", atira Pinto da Costa. Nesse encontro, o FC Porto queixou-se da grande penalidade assinalada a favor do City, em que Marchesín ficou a pedir uma falta de Gundogan segundos antes.

O presidente do FC Porto prossegue com elogios a Olympiacos e Marselha, sublinhando que o FC Porto é "o principal fornecedor de pontos para o ranking da UEFA":

"E nos dois jogos seguintes, frente a dois clubes muito bem dirigidos por treinadores portugueses, alcançámos duas vitórias claras que nos mantêm na luta pela qualificação para a fase seguinte e reforçaram o nosso estatuto de principal fornecedor de pontos para o ranking da UEFA", conclui.