Em jeito de despedida, Mbemba deixa mensagem após concluída a época

Defesa-central termina contrato e vai mesmo sair do FC Porto.

Depois de quatro temporadas, o percurso de Chancel Mbemba no FC Porto chegou ao fim. O contrato do defesa-central termina agora e o congolês não vai renovar, deixando o Dragão com dois campeonatos, duas Taças de Portugal e uma Supertaça conquistados.

Esta quinta-feira, Mbemba deixou algumas palavras, em jeito de despedida, nas redes sociais. "Obrigado, Senhor, por este graça na minha vida, em momentos difíceis e em momentos de glória", lê-se numa publicação acompanhada de uma fotografia do jogador com os troféus que venceu com a camisola azul e branca.