Em Itália insistem no interesse de Mourinho em alvo identificado pelo FC Porto

Facundo Farías, jogador do Colón

Facundo Farías alinha no Colón, clube da Argentina.

Identificado pelo FC Porto como potencial reforço para o meio-campo, Facundo Farías também está na lista de alvos da Roma. Um portal ligado ao clube italiano insistiu no interesse de José Mourinho no jovem médio argentino (19 anos), que atua no Colón.

Segundo a informação, os olheiros do emblema "giallorosso" têm analisado o jogador ao vivo, mas a presença dos dragões na jogada também não é esquecida.

Recorde-se que, como O JOGO escreveu recentemente, o Colón aguarda pela chegada de ofertas oficiais, incluindo dos portistas.