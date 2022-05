Em Itália dizem que a Roma quer baixar a opção de compra de Sérgio Oliveira

Valor está fixado nos 13 milhões de euros.

A Roma estará a tentar baixar o valor da opção de compra do passe de Sérgio Oliveira, fixado em 13 milhões de euros.

De acordo com o "Calciomercato", Tiago Pinto, diretor geral dos "giallorossi", que para a semana disputam a final da Conference League com o Feyenoord, já terá iniciado conversações com a SAD azul e branca para tentar baixar o preço para uma verba mais perto dos 10 milhões de euros.

Sérgio Oliveira chegou ao campeonato italiano no mercado de inverno e correspondeu com boas exibições. Leva, até ao momento, 20 jogos realizados pela equipa de Mourinho, com três golos marcados.