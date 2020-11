Em Inglaterra falam em interesse da Premier League em Marega para o mercado de inverno

Moussa Marega, jogador maliano do FC Porto

Maliano termina contrato com os dragões esta época.

O contrato que liga Moussa Marega ao FC Porto termina esta época, pelo que o alegado interesse de um clube da Premier League no avançado maliano volta a ser notícia em Inglaterra.

De acordo com o portal "Football London", o Tottenham de José Mourinho, atualmente no segundo lugar da Premier League, estará a seguir o percurso daquela que é uma das figuras fundamentais do FC Porto de Sérgio Conceição.

Ainda segundo as mesmas informações, Marega - descrito como um "goleador regular com provas dadas ao mais alto nível" - estará mesmo na lista dos spurs para o mercado de inverno, uma vez que Mourinho estará à procura de alternativas a Harry Kane na sequência do pouco rendimento de Carlos Vinícius.

Marega "pode estar disponível a um preço reduzido em janeiro", lê-se ainda. De recordar que o alegado interesse do Tottenham no avançado já não é novo.