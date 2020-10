Em França indicam possível substituto de Danilo no FC Porto

Jean Lucas, médio do Lyon, apontado ao Dragão.

Com Danilo já oficializado como reforço do PSG, o FC Porto está, segundo garantem em França, a tentar Jean Lucas para reforçar o meio-campo. De acordo com o Téléfoot, programa desportivo da TF1, os dragões estão bem posicionados para receberem o médio brasileiro, que conta também com o interesse do Parma.

Jean Lucas já esteve em três jogos do Lyon esta temporada, depois de ter feito 17 na última época, com três golos marcados. Deu nas vistas no Flamengo, tendo passado ainda pelo Santos, por empréstimo, antes de rumar a França.