Em fim de contrato com o FC Porto, Uribe tem oferta milionária do Catar

Colombiano tem nas mãos um pré-contrato milionário do Catar que dificilmente recusará.

O Al-Sadd, atual terceiro classificado do campeonato do Catar, oferece um contrato de três temporadas com um salário limpo que rondará os 3,5 milhões de euros/ano a Uribe, que está a pouco mais de um mês de terminar a ligação ao FC Porto. Desde a semana passada, sabe O JOGO, que o colombiano tem em mãos um pré-acordo com o emblema catari, mas ainda não terá assinado por faltar definir alguns detalhes logísticos. A nível financeiro a oferta é tentadora e tudo indica que o jogador aceitará em breve.

Livre para assinar desde janeiro, Uribe tem recebido, através de diferentes empresários, propostas de vários clubes, da Arábia Saudita ao Brasil (Flamengo), passando por Itália, onde Inter de Milão e Lazio se posicionaram para contratar o jogador mais utilizado por Sérgio Conceição esta temporada. E se a prioridade da família de Uribe passava por continuar na Europa, o destino deverá mesmo ser o Médio Oriente, confirmando-se o que O JOGO escreveu a 7 de março quando noticiou o interesse de clubes do Catar no jogador.

Ontem, Uribe foi dado como estando muito perto de assinar pela Lazio, mas a verdade é que a proposta colocada em cima da mesa continha muitos valores por objetivos, alguns difíceis de alcançar, que não agradaram ao colombiano.