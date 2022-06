Em fim de contrato com o FC Porto, Mbemba tem um interessado assumido

Central congolês pede cerca de três milhões de euros de salário anual

O FC Porto procura dois centrais - está no mercado por João Víctor (Corinthians) e David Carmo (Braga) -, e isso deve-se à iminência do fim de contrato de Mbemba, com poucas hipóteses de ser renovado.

Os dragões não vão ultrapassar os limites salariais para satisfazer as pretensões do congolês, que procura um remuneração anual líquida de, sensivelmente, três milhões de euros.

O Trabzonspor, campeão turco, é quem neste momento mais se aproxima das exigências do jogador.