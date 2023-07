Em Espanha insistem: Valência mantém sonho de ter Toni Martínez

Avançado espanhol é muito desejado por Rúben Baraja, treinador do Valência.

A imprensa espanhola, nomeadamente o "Super Deporte", insiste no interesse do Valência em Toni Martínez, que O JOGO avançou esta semana. A manchete daquele jornal que está na quarta-feira nas bancas diz que a obsessão do treinador, Rúben Baraja, é "melhorar os números do ataque" da equipa, que se salvou à justa da descida, e coloca o avançado do FC Porto como uma "das opções mais bem vistas entre as acessíveis".

Ainda assim, o jornal acrescenta que "a operação como FC Porto terá de ser cozida em fogo lento" porque estará pendente do que acontecer com os outros atacantes às ordens de Sérgio Conceição.

Tal como o nosso jornal escreveu, Pinto da Costa só vende pela cláusula: 60 M€.