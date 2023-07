Em Espanha falam em "debate" entre Varela e Nico, mas FC Porto quer os dois

Alan Varela com a camisola do Boca Juniors

Diário catalão Sport tem apontado o médio do Barcelona ao FC Porto de forma cada vez mais convicta. Evoca um "debate" por Alan Varela, mas ambos são prioritários para os dragões.

Os próximos dias poderão trazer mais novidades em castelhano para o FC Porto, depois da contratação de Fran Navarro.

Nico González e Alan Varela, médios de Barcelona e Boca Juniors, respetivamente, são dois temas quentes por estas horas. O diário Sport, da Catalunha, insiste de forma cada vez mais convicta no empréstimo de Nico aos azuis e brancos, apesar de, este sábado, avançar com a ideia de uma espécie de "debate" no FC Porto entre os dois nomes.

Porém, não se trata disso. Tal como já se escreveu oportunamente, o FC Porto definiu o objetivo de contratar dois médios neste defeso e Nico e Alan não se excluem um ao outro, são ambos alvos com processos já relativamente avançados.

E se Nico deverá chegar por empréstimo, muito provavelmente sem opção de compra, porque o Barcelona não quer colocar-se já a jeito de perder uma promessa de La Masia, o caso de Alan Varela é diferente.

O Boca Juniors rejeitou a primeira investida do FC Porto, mas já tem outra nas mãos, mais próxima dos dez milhões de euros. O valor já é bastante tentador para o clube de Buenos Aires, mas este quer assegurar uma fatia de uma futura transferência de Alan.