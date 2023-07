Em Espanha dizem que já há acordo entre Barcelona e FC Porto por Nico González

Nico González (à esquerda), com a camisola do Valência

Emblema catalão terá conseguido, segundo as mesmas informações, continuar a ter uma palavra a dizer sobre o futuro do médio

Nico González está, de acordo com o "Mundo Deportivo", "a um passo de ser novo futebolista do FC Porto". Segundo as mesmas informações, já há acordo para que o jogador espanhol reforce o meio-campo dos dragões.

No entanto, ainda segundo o diário desportivo espanhol, embora os portistas inicialmente tenham "resistido", o Barcelona terá conseguido o que queria: continuar a ter uma palavra a dizer sobre o futuro do jogador, ou seja, a transferência envolver uma opção de recompra pelo médio.

De recordar que, na edição desta sexta-feira, O JOGO afirma que o médio chegará ao Dragão por empréstimo com cláusula de compra, que será obrigatória mediante a concretização de determinados objetivos.

O "Mundo Deportivo" escreve ainda que a transferência estará agora apenas nas mãos do jogador, que terá de aceitar uma redução salarial para mudar-se para o FC Porto. Havendo o seu "ok", Nico converter-se-á em novo jogador do emblema azul e branco.