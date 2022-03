Em Espanha afirmam que Toni Martínez está na lista do Ajax

Perfil do avançado espanhol do FC Porto agrada à direção do clube neerlandês, escreve o jornal "As".

Sebastian Haller, goleador do Ajax, deverá deixar o emblema neerlandês no mercado de transferências de verão, sendo o Inter um dos clubes mais interessados em obter os serviços do jogador. Caberá então ao Ajax encontrar um substituto que dê garantias.

De acordo com o jornal "As", um dos primeiros nomes na lista de de possíveis sucessores de Haller é Toni Martínez, avançado do FC Porto. O avançado espanhol, que também estará à porta da seleção espanhola, agrada bastante à direção da formação eliminada pelo Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Escreve ainda o diário desportivo espanhol que a direção do Ajax aprecia o perfil técnico e físico de Martínez, de 24 anos, bem como o seu percurso "num clube importante como o FC Porto".

Toni Martínez leva seis golos e uma assistência em 30 jogos disputados pelos "dragões" esta temporada.