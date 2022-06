Em Espanha afirmam que há mais um clube interessado em Toni Martínez

Avançado espanhol marcou sete golos e fez uma assistência em 37 jogos disputados pelo FC Porto em 2021/22.

Toni Martínez chegou ao FC Porto em 2020 e, volvidas duas temporadas, encontra-se perante a possibilidade de embarcar com destino a outros campeonatos, fruto de algumas abordagens recebidas desde o último jogo dos "dragões" em 2021/22, com o Tondela, na final da Taça de Portugal.

Com interessados em Espanha e Itália, tal como o O JOGO já noticiou, no país vizinho associam esta segunda-feira mais um clube ao avançado espanhol.

Pois bem, de acordo com o "fichajes.net", o Valência também terá o jogador de 24 anos debaixo de olho.

Da parte do FC Porto não há uma vontade declarada em negociar Toni Martínez, até porque o avançado revelou-se um elemento útil nas duas épocas que leva no clube. Contudo, a SAD é sensível ao desejo do murciano de 24 anos em jogar regularmente e têm existido algumas conversas no sentido de tomar a melhor decisão para todas as partes.

Em 2021/22, Martínez marcou sete golos e fez uma assistência em 37 jogos disputados pelo FC Porto, tendo sido decisivo em várias partidas como com Lázio (Liga Europa) e Sporting (Taça de Portugal).