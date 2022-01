Em dia de aniversário, Martim Fernandes assina contrato profissional com o FC Porto

Martim Fernandes, lateral-direito, assinou contrato profissional com o FC Porto.

O FC Porto anunciou esta terça-feira que Martim Fernandes assinou contrato profissional com o clube. Uma prenda de aniversário para o lateral-direito que hoje comemora 16 anos.

Martim Fernandes chegou aos azuis e brancos em 2017 e na temporada passada atuava pelos sub-17. Este ao já deu o salto para a equipa de sub-19.

"É um orgulho enorme representar este grande clube a nível mundial. Espero ajudar o FC Porto a conquistar títulos nos próximos anos e quero continuar o meu caminho, sempre com a ajuda do staff, dos meus companheiros e dos meus familiares. Todos me ajudaram a chegar aqui. Não estava à espera de ser chamado para os sub-19 e notei algumas diferenças quando comecei a jogar, mas agora já me sinto adaptado. O meu objetivo é chegar à equipa principal e ter uma carreira igual ou melhor do que a do João Pinto", apontou o futebolista, em declarações ao canal oficial do clube.