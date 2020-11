"Em 2012 estive no Porto e os táxis ainda paravam. E já tinham passado 40 anos..."

Estreou-se pelo FC Porto contra a CUF, hoje conhecida apenas por Fabril, no Estádio Alfredo da Silva. Antes do reencontro entre clubes, na Taça de Portugal, O JOGO conversou com Teófilo Cubillas.

A visita do FC Porto ao Fabril do Barreiro [depois de amanhã, 14h30] serviu de mote para o contacto com Teófilo Cubillas, "Nené" como era conhecido. O antigo craque peruano, figura incontornável do futebol português, tem lugar na história do mítico Estádio Alfredo da Silva, onde os portistas começam a defender o título da Taça de Portugal.