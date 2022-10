Elogios para o FC Porto: "Venceu o Braga por 4-1 e tem muita confiança"

Declarações de Tapsoba, central do Bayer Leverkusen, na antevisão ao jogo com o FC Porto, marcado para as 20h00 de terça-feira, no Dragão.

O que conhece do FC Porto: "Posso dizer que FC Porto é um grande clube e vai jogar diante dos seus adeptos. Vai ser um jogo difícil. Venceram o Braga por 4-1 e têm muita confiança. Mas estamos aqui para ganhar o jogo."

Como travar o ataque portista: "Acho que o FC Porto tem bons avançados, rápidos e técnicos. Vamos tentar evitar que cheguem à nossa baliza e tentar evitar os contra-ataques."

Eleito para o onze do centenário do Vitória: "Significa muito para mim, quero aproveitar este momento para lhes agradecer. Tenho de continuar a trabalhar assim."