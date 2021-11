Elogios a Luis Díaz após bis nos Açores também chegaram de Turim e Frankfurt

Craque colombiano felicitado por companheiros de equipa, mas também da seleção.

A viver um grande momento de forma, Luis Díaz bisou na vitória do FC Porto em casa do Santa Clara (3-0) e isolou-se na liderança dos melhores marcadores do campeonato, com nove remates certeiros, mais dois do que Taremi e Banza, avançado do Famalicão.

O internacional colombiano publicou nas redes sociais imagens do duelo com o conjunto açoriano, numa publicação que teve comentários de felicitações de vários companheiros de equipa. "Que momento", escreveu Sérgio Oliveira, autor do primeiro golo dos dragões no Estádio São Miguel.

Alguns companheiros da seleção colombiana também se mostraram atentos ao nível exibicional de Díaz. "Craque", indicou Cuadrado, que no passado fim de semana deu a vitória à Juventus na receção à Fiorentina, jogo da ronda 12 da Serie A.

Santos Borré, que atualmente representa o Eintracht Frankfurt, também reagiu. "Parabéns. Jogas muito, irmão", surge escrito.

"Em cada jogo trato de dar o máximo, é o que me caracteriza. Foi coincidência vir cá e voltar a marcar. Mas não me conformo com o meu trabalho. Quem se conforma não chega a lado nenhum. Vou continuar a trabalhar e a procurar as minhas coisas. O grupo ajuda-me a ser um dos melhores da Liga", afirmou Díaz após o jogo.