Elogio a Villas-Boas e reparo sobre o Marselha: "Até parece que é o clube ali da esquina"

Sérgio Conceição fez a antevisão ao jogo com o Marselha.

Sobre o Marselha e Villas-Boas: "Até parece que o Marselha é o clube ali da esquina. Não marcou, não fez pontos... O Marselha tem testes semanais muito interessantes, esta semana não teve, teve mais tempo para preparar este jogo. Tem um treinador que é reconhecido, ganhou títulos, a Liga Europa é reconhecido como um dos melhores treinadores do mundo do futebol, tem um plantel com jogadores das seleções. Vamos apanhar um adversário difícil. Percebemos e sabemos e não nos enganamos com esses números, sabemos o que vamos encontrar".

Análise ao adversário: "O Marselha já teve a oportunidade de começar com uma base e estrutura diferente em três ocasiões. Contra o City apresentaram-se em 3-5-2, nas vitórias que tiveram 4-4-2 losango no meio-campo, com quatro homens no corredor central e também no 4-3-3 típico que o André [Villas-Boas] gosta e utilizou mais vezes na sua carreira. Estamos preparados para essas situações, olhando para as individualidades do Marselha e percebendo que dinâmicas têm nesses sistemas. As individualidades andam à volta de 13, 14 ou 15 jogadores, dentro de dinâmicas diferentes, não podemos controlar isso, não sabemos se vêm aqui mais defensivos ou não. Cabe-nos definir estratégias".

Conversa com jogadores após Paços de Ferreira: "Não falei depois do jogo com o Paços, falo todos os dias no balneário, sobre o que se passou no dia anterior. Falo todos os dias. Isto são coisas que eu já não valorizo".

Mais dias para preparar o jogo: "Tendo mais dias de descanso pode preparar melhor o jogo, há sempre pormenores impotantes e tempo para ver isso. É sempre uma vantagem".