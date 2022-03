Elogiado na Colômbia, Luis Díaz não esquece Uribe

O extremo, agora no Liverpool, abriu caminho à vitória da Colômbia sobre a Bolívia (3-0), que também contou com um golo do médio do FC Porto.

A vitória da Colômbia sobre a Bolívia (3-0), na madrugada desta sexta-feira, permitiu aos "cafeteros" recuperarem a esperança em relação à presença no play-off intercontinental de acesso ao Mundial'2022. Após uma partida que teve Luis Díaz como figura de destaque, o extremo ex-FC Porto optou por dividir os louros, sem esquecer... Matheus Uribe.

"Acreditámos sempre e os adeptos também. Quero dar-lhes os parabéns pelo apoio que nos deram e também à equipa, pelo resultado", começou por referir "Lucho", citado pela Imprensa colombiana.

"Os elogios são para todos os meus companheiros. Quem estiver melhor posicionado é que tem de marcar golo. O Miguel [Borja] entrou bem no jogo, assim como o Uribe, que também marcou. Todos fizemos uma bela partida", assinalou Díaz, agora ao serviço do Liverpool.