Eliminatória entre FC Porto e Chelsea jogada na íntegra em Sevilha, avança a Eleven

Jogos das duas mãos terão o Estádio Ramón Sánchez Pizjuán como palco.

As duas mãos da eliminatória entre FC Porto e Chelsea, referente aos quartos de final da Liga dos Campeões, serão mesmo jogadas em Sevilha, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, avança esta terça-feira a Eleven Sports, detentora dos direitos de transmissão da competição em Portugal.

O canal dá mesmo como confirmada a informação que surgiu no dia de segunda-feira, salientando que, além do encontro da primeira mão - que seria disputada no Estádio do Dragão -, também o duelo da segunda mão terá o reduto do Sevilha como palco, hipótese que O JOGO adiantou na edição desta terça-feira.

A primeira mão está marcada para 7 de abril, enquanto a segunda será disputada no dia 13 (ambos os jogos às 20h00 de Portugal continental). De salientar que no intervalo entre os dois jogos o relvado do Sánchez Pizjuán ficará "intacto", uma vez que o Sevilha vai jogar fora de casa com o Celta de Vigo no dia 12.

De referir ainda que o FC Porto regressa a uma cidade onde já foi feliz: em 2002/03, conquistou a Taça UEFA em Sevilha, ao bater os escoceses do Celtic por 3-2 no Estádio Olímpico da cidade espanhola.

A realocação dos jogos para Espanha foi motivada pelas restrições à circulação entre Portugal e o Reino Unido. O prolongamento da suspensão de voos entre os dois países até 15 de abril, decretado na segunda-feira pelo Governo português, obrigou ao alinhamento de uma alternativa por parte da UEFA e dos responsáveis dos dois clubes.