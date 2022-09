Eleven lamenta comentário sobre Taremi durante transmissão de padel

Canal de desporto emitiu curto comunicado depois de um comentário feito numa transmissão de um jogo de padel

"Lamentamos profundamente o comentário infeliz feito durante a meia-final do World Padel Tour Madrid desta tarde. A ELEVEN não se revê neste tipo de comportamentos, e foram tomadas as medidas necessárias para que não se volte a repetir". Foi assim que o canal de desporto abordou a polémica sobre um comentário realizado na transmissão, no qual é referido "Não há Taremis aqui".

Um momento que Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, criticou numa publicação na rede social, a mesma que pouco depois usou para dar conta de que a Eleven havia tomado medidas para evitar situações semelhantes. "A Eleven teve o cuidado de ligar para dizer que irá reforçar as medidas de controlo sobre este género de situações. Oxalá não volte a repetir-se."