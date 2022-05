"Elevadas exigências" do FC Porto fazem esfriar interesse em Vitinha

Médio do FC Porto foi apontado em Itália como um dos alvos da Lázio, que terá entretanto arrefecido a cobiça.

A Lázio tem no reforço do meio-campo uma das prioridades para a próxima época e, nesse âmbito, Vitinha foi apontado em Itália como um dos alvos da equipa de Maurizio Sarri. Contudo, de acordo com o jornal "Corriere dello Sport", o interesse dos romanos no médio português esfriou, alegadamente à conta das "elevadas exigências" do FC Porto em relação a valores que permitiram iniciar uma eventual negociação.

Recorde-se que os responsáveis do clube transalpino tiveram a oportunidade de observar o internacional luso de perto no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, em que os dragões eliminaram a Lázio.

Vitinha, de 22 anos, também já foi associado a clubes como Bayern e Liverpool, não sendo de esperar que o FC Porto facilite perante qualquer abordagem, até porque a cláusula de rescisão do centrocampista cifra-se em 40 milhões de euros.