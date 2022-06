"Podem continuar a falar, porque vou defender o meu clube com unhas e dentes"

Entrevista de Pepe à revista "Dragões", onde o central portista aborda o passado, o presente e o futuro da passagem pela Invicta

Ataques pessoais: "No fim da época disse que os nossos adversários quiseram manchar um pouco a nossa conquista. Mantenho o que disse. Isso é a minha vitamina. Eles podem continuar a falar, porque eu vou continuar a defender o meu clube com unhas e dentes e vou defender sempre quem achar que tenho que defender. Faz parte desse espírito ganhador que tenho, de ser extremamente competitivo. Se tiver que ir lá para dentro só com uma perna, eu vou lá para dentro só com uma perna para defender o meu clube. Vou dar sempre o meu melhor para defender os meus."

Defrontar o FC Porto num passado: "Foi muito difícil. Lembro-me de ter falado com o Quaresma e de ter pensado como é que iria ser. Dissemos que tínhamos de ser profissionais, apesar daquilo que sentimos pelo FC Porto. Sendo profissionais, as pessoas reconhecem isso. Tentámos ser o que nos distingue, respeitando sempre ao máximo o nosso adversário."

Pedido antes das férias: "Na última roda, depois da final da Taça, disse-lhes para descansarem e para aproveitarem aquele momento de celebração. Que fossem de férias, que recarregassem as baterias e que, durante as férias, fossem pensando em melhorar o que fizemos esta época. Isso diz algo sobre a exigência no próximo ano."