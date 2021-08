Elementos da comunicação do FC Porto multados em mais de 15 mil euros

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto

Francisco J. Marques e Rui Cerqueira foram punidos pelo Conselho de Disciplina por, respetivamente, declarações na Imprensa e factos ocorridos no jogo com o Sporting

O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, e o assessor de Imprensa, Rui Cerqueira, foram castigados pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), anunciou esta quarta-feira, o organismo federativo.

Segundo o mais recente mapa de castigos, Francisco J. Marques recebeu uma suspensão de 45 dias e uma multa cifrada em 7 650 euros, por "declarações proferidas na comunicação social, sob o enfoque de ofensas à honra de agentes desportivos".

Como consequência deste novo castigo aplicado ao diretor portista, a SAD do FC Porto foi também condenada a pagar uma sanção de 10 200 euros.

Por sua vez, Rui Cerqueira foi alvo de uma suspensão de 15 dias e terá que despender 10 mil euros, sendo que o motivo de punição é justificado por "factos ocorridos após o jogo entre o FC Porto e o Sporting", realizado em 27 de fevereiro.

Ainda com base nas ocorrências no clássico da última edição da Liga Bwin, o mapa de castigos indica que a SAD do FC Porto foi condenada a multa de pouco mais de mil euros. Já o treinador Sérgio Conceição terá que desembolsar 816 euros.

O Conselho de Disciplina, lê-se no mesmo documento divulgado pela Federação Portuguesa de Futebol, considerou improcedentes dois recursos, apresentados pelo FC Porto, aos castigos aplicados a Pinto da Costa e a Francisco J. Marques.