Eleita a nova Administração da SAD do FC Porto. Conheça os nomes

SAD do FC Porto anunciou composição nova Administração, eleita por 99,9994% dos votos esta quinta-feira

Se por um lado continuam Jorge Nuno Pinto da Costa, Adelino Caldeira, Fernando Gomes (administradores executivos) e Reinaldo Teles (administrador não executivo), a Administração da SAD do FC Porto passa a contar, desde esta quinta-feira, com cinco novos elementos: Luís Gonçalves, Vítor Baía, Cristina Azevedo, Manuela Aguiar e Rita Moreira.

A eleição decorreu esta quinta-feira, oficializando a entrada dos estreantes Luís Gonçalves e Vítor Baía (executivos), além de Cristina Azevedo, Manuela Aguiar e Rita Moreira (não executivas). reunião realizou-se no Auditório do Estádio do Dragão e aprovou, com 99,9994% dos votos a favor, informou a SAD azul e branca, acrescentando que na Assembleia, onde esteve representado 76,42% do capital social, foram tomadas as outras deliberações:

>> Eleição da Mesa da Assembleia Geral para o quadriénio 2020/2023, por unanimidade;

>> Eleição do Conselho de Administração para o quadriénio 2020/2023, com 99,9994% dos votos a favor;

>> Eleição do Conselho Fiscal para o quadriénio 2020/2023, por unanimidade;

>> Eleição do Revisor Oficial de Contas para o quadriénio 2020/2023, por unanimidade;

>> Eleição da Comissão de Vencimentos para o quadriénio 2020/2023, por unanimidade;

>> Eleição do Conselho Consultivo para o quadriénio 2020/2023, por unanimidade;