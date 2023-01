Eixo defensivo composto por Pepe e Marcano lidera na Europa

Juntando as ligas do "big-5" à portuguesa, não há dupla de centrais mais madura do que a composta por Pepe e Marcano, reatada em Guimarães. No "top-10", só uma é mais eficaz.

Além do triunfo suado dos dragões (0-1), o V. Guimarães-FC Porto de domingo também ficou marcado pela reedição da dupla Pepe-Marcano no onze azul e branco, quase cinco meses depois da última titularidade conjunta de ambos - na derrota (1-3) em casa do Rio Ave.

E, ao optar pelos veteranos centrais, relegando Fábio Cardoso para o banco, Sérgio Conceição reatou aquela que é a parelha de eixo mais velha na elite do futebol europeu.