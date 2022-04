Vítor Baía dedicou algumas palavras a Pinto da Costa no dia em que se assinalam os 40 anos de presidência do líder portista.

Vítor Baía, vice-presidente e administrador da SAD do FC Porto, assinalou ste domingo os 40 anos de Pinto da Costa na liderança do clube portista. A 17 de abril de 1982, o dirigente foi eleito, tendo sido empossado presidente a 23 do mesmo mês.

"40 anos! 40 anos de amor, dedicação, competência! Todas as palavras são poucas para descrever o que o nosso Grande Presidente faz todos os dias pelo FC Porto. Sinto-me honrado! Lembro-me, quando tinha 16 anos, e me viu jogar pela primeira vez, e só pela forma como me posicionava e movimentava, exigiu de imediato a assinatura de um contrato profissional. Foram 18 anos enquanto atleta de alta competição a vê-lo sempre e em todos os momentos ao nosso lado! Inúmeras conquistas! Senti-me sempre uma extensão sua dentro do campo! E, agora, enquanto administrador e vice-presidente do FC Porto, é um privilégio estar todos os dias ao seu lado a "beber" da sua sabedoria. Um agradecimento sincero a este Grande Homem! Bem haja!", escreveu o antigo guarda-redes dos dragões numa publicação partilhada nas redes sociais.