"É um prazer rever Simone Inzaghi, mas estamos em percursos diferentes"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Declarações de Sérgio Conceição na antevisão ao jogo com o Inter, da primeira mão dos oitavos de final da Champions, agendado para as 20h00 de quarta-feira.

Sérgio Conceição fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo com o Inter, da primeira mão dos oitavos de final da Champions, que marcará o reencontro com Simone Inzaghi, atual técnico da equipa italiana e que jogou com o treinador do FC Porto na Lázio.

"Não é um jogo entre Inzaghi e Conceição, mas entre o Inter e o FC Porto, duas equipas históricas. É um prazer estar aqui e ver o Simone outra vez, fomos colegas na Lázio, mas agora estamos em percursos diferentes e fazemos um outro trabalho, mais difícil, mas igualmente apaixonante. Espero um jogo difícil contra uma equipa que só perdeu um jogo nos últimos três meses. Conheço a forma de jogar do Inzaghi e não muda muito. Preparámos tudo com foco, com base nas fragilidades que têm", afirmou.

"Estamos habituados a estes palcos, não nos podemos esquecer que representamos um clube como o FC Porto. Preparamos o jogo sempre com uma grande confiança a pensar nos quartos de final", vincou.