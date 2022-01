Declarações do jogador Bruno Costa ao Porto Canal, no final do encontro com o Famalicão (3-1), da ronda 19 do campeonato.

Prémio MVP: "É fruto de muito trabalho. Estou feliz por receber este prémio e por ajudar a equipa num jogo muito difícil. Senti-me bem em campo e agradeço o apoio de toda a equipa. Senti-me bem como contra o Belenenses. É um prazer ajudar a equipa. Ainda tive umas situações para marcar."

Derrota do Sporting: "Entramos em cada jogo para ganhar, não estávamos com esse pensamento. Não estamos a pensar nisso, estamos a pensar no próximo jogo contra o Marítimo e conseguir os três pontos."