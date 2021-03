Ricardo Carvalho, gestor de Infraestruturas do FC Porto, abordou os desafios colocados pela pandemia de covid-19 num episódio dos "Retratos do novo mundo"

As dúvidas: "Em março de 2020, era um mar de dúvidas. Foi bastante complicado nessa altura tomar rumos e decidir. De lá até hoje continuamos com dúvidas e incertezas, mas temos certeza que tomamos o caminho suportados em decisões técnicas, com base científica. Por um lado as dúvidas mantêm-se, por outro o FC Porto sai fortalecido como instituição. Ainda falta muito caminho para trilhar."

Sem parar: "Apesar de encerrarmos as instalações, acabámos por nunca parar. O lockdown não foi completo, a relva não deixou de crescer, a água da piscina de Campanhã não deixou de ser tratada, a Casa do Dragão não deixou de ter atletas, o Porto Canal não deixou de emitir. O lockdown para nós foi parcial e isso trouxe desafios acrescidos."

O estádio: "Foi complexo porque tivemos que assegurar o funcionamento das instalações porque o Estádio do Dragão é o centro logístico do FC Porto. Não sabíamos propriamente com o que estávamos a lidar. Estávamos todos muito assustados, olhávamos uns para os outros com muito receio. Se por um lado foi complicado, pelo lado técnico foi desafiante e conseguimos sempre ter um suporte, quer da estrutura técnica, quer da médica, que sempre foi muito solicitada. Tudo aquilo que montamos e para o qual trabalhamos é para ter uma casa cheia. É triste ver um estádio vazio e ouvir o eco das bancadas é mau. Não nasceu para ser feito assim."