E se o futebol português voltar a parar? Conceição comenta desta forma

Declarações do treinador do FC Porto na antevisão ao jogo com o Nacional.

Portugal tem um novo confinamento no horizonte e foi nesse contexto que Conceição abordou esta segunda-feira, na antevisão ao jogo com o Nacional, para a Taça de Portugal, uma possível paragem do campeonato, à semelhança do que aconteceu na temporada anterior.

"Não sei se é possível parar esta máquina outra vez. Se decidirem pelo confinamento teremos de cumprir e respeitar. Já temos a experiência de estar três meses confinados. E nessa experiência, dentro do mal, correu bem. Naquilo que foi o trabalho, foi muito bom, verificou-se na ponta final do campeonato. Mas se me perguntam, gostaria de competir", afirmou aos jornalistas.