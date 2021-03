É reforço do FC Porto e garantem: "Pepê está num auge muito grande"

Primeiro treinador do extremo elogia o reforço dos dragões.

Pepê, que chegará ao FC Porto em julho, virá para Portugal no ponto mais alto da carreira. A opinião é do primeiro treinador do extremo.

"Ele está num auge muito grande", referiu Ivan Mororo, ex-técnico do Foz do Iguaçu, à "ESPN", como justificação para não conversar tanto com o brasileiro de 23 anos, que joga amanhã, domingo, a segunda mão da final da Taça do Brasil.

"Hoje é mais difícil falar com ele. Até porque eu não gosto de atrapalhar muito. Hoje ele está num auge muito grande. É difícil eu ligar, raramente falo com ele", começou por dizer.

"Uma vez ou outra ligo e pergunto. "Filho, está tudo bem aí?". E ele responde "Está tudo bem, professor". E aí morreu o assunto. Sabemos que o compromisso dele no Grémio é grande", concluiu Mororo.