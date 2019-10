"É preciso qualidade individual, temos de ser mais equipa do que na Holanda"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao encontro com o Rangers para a Liga Europa.

Corrigir erros do jogo com o Feyenoord: "Nem tudo foi mau nesse jogo, mas muitas coisas foram. Temos é de ter uma mentalidade ganhadora. E também é preciso meter qualidade individual. Lá tivemos momentos interessantes, mas as equipas não vivem só dos momentos em que têm bola. E em relação a isso temos de ser mais equipa do que fomos na Holanda."

Pressão alta do adversário: "São momentos importantes no jogo, porque o Rangers é uma equipa de um país em que o futebol é aguerrido e de alguma agressividade. Jogar de uma forma mais direta pode ser, mas com critério, e nós temos critério no que fazemos em termos ofensivos. O Rangers também o tem, porque está talhado para isso. Vimos alguns jogos em que houve mais espaços, e o Rangers sabe jogar. Estamos preparados para os diferentes cenários. Temos que pensar, principalmente, no que somos e no que queremos fazer."

Exigência: "Todos os jogos para nós são exigentes e essa exigência tem a ver com uma palavra simples, mas que é a mais importante no futebol: ganhar. Seja em que jogo for, temos de ter a responsabilidade de ganhar."