Sérgio Conceição após a vitória por 1-0 sobre o Chelsea, que ditou a eliminação dos dragões da Liga dos Campeões, após a derrota por 2-0 na primeira mão.

Momento da decisão definiu a eliminatória? "De forma muito resumida sim, fizeram dois golos em dois jogos, nós fizemos um, não conseguimos o segundo. Não é que não tivéssemos oportunidades para isso, não é que não fôssemos mais competentes do que o adversário, mas faltou essa eficácia ofensiva. Fizemos um jogo fantástico, a equipa esteve muito bem na estratégia definida, na interpretação dessa mesma estratégia, ao não deixar que o Chelsea praticamente criasse perigo, contra jogadores de altíssimo nível, é preciso não esquecer que estávamos a jogar os quartos de final da Liga dos Campeões e conseguimos dar uma resposta como demos hoje. Estou extremamente orgulhoso dos jogadores, do grupo, desta forma que eles têm de acreditar no que se trabalha. Hoje foi dos melhores jogos que fiz, eu e equipa técnica, na Europa, porque teve de tudo. Não só na interpretação da estratégia, no processo defensivo, na nossa organização defensiva fomos muitíssimo competentes conta um adversário de grande valia."

Fica um amargo por marcar tão perto do fim? "Sim. Podíamos ter feito golos antes. É verdade que não criámos muitas ocasiões claríssimas de golo, porque o Chelsea tentou defender-se como pode, bem, com muita gente atrás, mas tivemos situações para fazer golos. Tirando agora na parte final, em que o Marche resolveu bem nunca tivemos situações de grande perigo junto da nossa área, é sinónimo de grande qualidade e competência dos meus jogadores. Estou extremamente orgulhoso do jogo que fizemos."