"É por isso que Sérgio Conceição é amado e respeitado pelo presidente"

Declarações de André Villas-Boas na véspera do reencontro com o FC Porto.

Balanço da época: "Três semanas deram tempo para isso. Na Ligue 1 a contabilidade é razoável, o que não percebemos bem é a irregularidade nas exibições. O que pode explicar isso? Vou correr risco de repetir o que tenho dito. Acho que é um pouco de tudo. Confiança, covid-19, erros. Temos irregularidade e isso complica. Calendários também mudaram. Champions agora joga-se semana a semana. Vitória, derrota, vitória, derrota é o pior que pode acontecer a uma equipa. Faço a avaliação a cada semana. Há grandes equipas também em dificuldades, como Real, Barcelona, City. Nesta altura temos toda a gente disponível e isso é bom".

O que mudou num mês de FC Porto: "Não espero muitas mudanças. Nós gostamos de manter a linha quando as coisas correm bem. Não sei se o Sérgio terá alguma surpresa no aspeto tático, há alguma mudança no momento do FC Porto, encurtou distância ao líder, Taça, Champions. Continuo a vê-los competentes, com vontade enorme de ganhar".

Sérgio Conceição: Todo o treinador que é portista sente o clube de forma completamente diferente. Foi o momento pessoal mais difícil para mim, vivi o clube 24 horas por dia, conheço o meio, a exigência, as sensações. Sente-se à flor da pele. Quando um treinador com as qualidades humanas de Sérgio Conceição, portista também, tem essa capacidade de transcendência única, de representar o FC Porto junto dos jogadores, é uma vantagem, é por isso que é amado e respeitado pelo presidente e espero que assim seja no futuro".