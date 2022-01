Galeno regressa ao FC Porto, de onde saíra para o Braga em 2019

Faltavam poucos minutos para o encerrar do mercado de transferências quando o FC Porto anunciou a contratação de Galeno. O extremo de 24 anos, que regressa ao Dragão oriundo do SC Braga, assinou um contrato válido até junho de 2026 e vai apresentar-se com o número 13.

Com "sensações incríveis" por estar de regresso ao FC Porto, Galeno mostrou querer "reescrever" a sua história no clube e afirmou: "Estou muito feliz por estar de volta".

O brasileiro regressa ao FC Porto depois de ter estado no Braga desde 2019, com o clube azul e branco a pagar nove milhões de euros. O contrato é válido por quatro temporadas e meia e Galeno fica com uma cláusula de rescisão estipulada em 50 milhões de euros

Comunicado do FC Porto

"A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD vem comunicar, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, ter chegado a um acordo com a Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD para a aquisição dos direitos desportivos e 100% dos direitos económicos, do atleta Wenderson Galeno, pelo montante de 9.000.000€ (nove milhões de euros), acrescido do montante relativo à solidariedade, não tendo a Sociedade assumido qualquer custo de intermediação. Mais se informa que a Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD celebrou com o jogador um contrato válido por 4,5 épocas desportivas, ou seja, até 30 de junho de 2026, tendo acordado uma cláusula de rescisão no montante de 50.000.000 € (cinquenta milhões de euros)."

Comunicado do Braga

"O SC Braga informa ter chegado a acordo com o FC Porto para a cedência a título definitivo do jogador Wenderson Galeno, por 9 milhões de euros, referentes, apenas, aos direitos que detinha sobre o jogador (o FC Porto já detinha 50 por cento dos direitos económicos do jogador, limitados à mais valia gerada pela sua transferência).

Refira-se que o mecanismo de solidariedade conexo com a transferência é da responsabilidade do FC Porto.

O extremo brasileiro, de 24 anos, termina assim uma ligação contratual com o SC Braga após duas temporadas e meia.

O SC Braga agradece o empenho e dedicação de Galeno ao longo dos 115 jogos realizados com a nossa camisola."