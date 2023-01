"É natural que o FC Porto pressione o Benfica. Da forma como está a jogar..."

Domingos Paciência espera um campeonato animado na segunda volta e não esquece o Braga.

O FC Porto aproveitou o empate no dérbi (2-2) para reduzir para cinco os pontos de diferença para o Benfica, líder do campeonato. A formação de Sérgio Conceição goleou (4-1) o Famalicão e Domingos Paciência, antigo avançado dos dragões, destacou o "bom momento" da equipa, apesar do nulo em casa do Casa Pia, na ronda 15.

"Em quatro jogos, tirando o jogo com o Casa Pia, que foi o menos conseguido, marcou 13 golos e é uma equipa muito confiante. Em termos ofensivos, está bem e consegue criar muitas situações. É natural que, da forma como está a jogar, o FC Porto vá colocar pressão no Benfica, tal como irá fazer o Braga. Acredito que vamos ter campeonato até ao final, numa luta entre Benfica, FC Porto e Braga", considerou o antigo internacional português ao programa Bola Branca, da Rádio Renascença.

"Este campeonato mudou após a paragem para o Mundial. Alguns jogadores vieram melhor, outros pior, e por isso é difícil antever o que as equipas podem valer daqui a dois meses, pelo desgaste da própria época. A equipa mais regular é que poderá ser campeã", observou, sem esperar grandes novidades no que toca ao mercado. "O Sérgio Conceição já disse publicamente que o momento financeiro não é o melhor para poder investir na equipa, por isso será difícil chegar alguém. O FC Porto também tem soluções, até porque tem jogadores que ainda podem recuperar e dar o seu contributo, como o Eustáquio e o Pepê, que começa a recuperar o seu bom momento. Por isso, o plantel ainda pode render mais", rematou.