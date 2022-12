"Só não jogou mais porque a concorrência é forte", explica Zoran Filipovic, conselheiro da seleção Sérvia.

Grujic e Racic foram convocados para o Mundial, mas apenas o médio do FC Porto foi utilizado no Catar. Apesar da falta de oportunidades, Zoran Filipovic elogia as qualidades dos dois jogadores que atuam em Portugal.