"É importante conhecer o adversário e Rúben explicou quem é o FC Porto"

Declarações de Pep Guardiola na antevisão ao encontro da Champions.

Vitória com o Arsenal: "Foi muito importante depois dos últimos resultados, ainda por cima por ser contra o Arsenal. Fiquei impressionado com essa equipa, está muito bem. Mas já passou. Agora o FC Porto".

Ligação à Champions e significado de trazer a competição para o clube: "Todos os anos começam igual. É incrível estar nesta competição. É ganhar i primeiro jogo, depois o segundo... Pensar em ganhar é muito longe, não se pode sonhar tão alto tendo em conta o que sucedeu na última época. É muito longe ainda. Temos é que ganhar o primeiro jogo e os jogos em casa, que são fundamentais. Como equipa estamos ainda distantes de onde queremos estar. Zintchenko já voltou, Bernardo está melhor, Gabriel voltará em breve, Mendy também, outros a regressar... Vamos evoluindo e vendo o que acontece".

A final eight ainda tem impacto nos seus jogadores? "Foi uma honra jogar mais dois jogos. Infelizmente não conseguimos jogar mais. O problema mais é o impacto de não ter o tempo de preparação, quatro ou cinco jogadores deram positivo à Covid, tivemos lesões, tudo atrapalhou a preparação. Mas é o que é. todos os clubes estão a jogar em circunstâncias difíceis. O importante é que estamos a voltar a treinar com todos e a jogar."

Fase de grupos cada vez mais difícil? "Temos que jogar seis jogos, cada um é importante, mas não posso negar que jogar o primeiro jogo em casa é importante. É importante conhecer o adversário, Rúben explicou muito bem quem é o FC Porto, é importante ganhar, continuar com as coisas boas que fizemos contra o Arsenal e tentar aumentar a consistência".

Lesão de Laporte complicou, agora é Van Dijk no Liverpool. Que difícil é isso? "Só posso falar dos meus, Jurgen pode falar de Virgil. Desejo lhe uma boa recuperação, odeio ver adversários lesionados, que passem período prolongado de fora. Ele parece forte, não conheço bem, mas parece. Vamos aguardar o regresso, porque ele melhora o campeonato e os jogadores que estão em campo. Desejo o melhor para ele, família e Liverpool."

Derrota nos quartos de final da época passada: "Foi muito difícil. Ainda me sinto tão responsável a assistir ao jogo, não fomos bons o suficiente. Não jogámos mal, tivemos as nossas oportunidades, mas cometemos erros e nesta competição não podemos errar para passar de fase. Todo o clube tem que sonhar com expectativas altas, mas na realidade não jogamos ao nível que demos jogar para progredir na competição. Temos que aceitar com humildade, será a melhor forma de progredir. Começámos do zero agora, sabendo que temos que melhorar. Novo desafio, nova oportunidade. Começa amanhã do zero".

Décima época seguida na Champions. Pode ser barreira mental? "Ao mesmo tempo que cometemos alguns erros, tenho a sensação que estamos próximos. Eu acho que é mais mental, temos que evitar esses erros. Conheço este clube, ganhamos títulos domésticos e o próximo passo é a Champions. Sinto que estamos próximos, porque nenhum adversário foi melhor que nós, mas temos que resolver esses buracos."