"É fácil ter um plantel com grande qualidade através de um investimento muito alto, mas depois..."

Declarações de Fernando Gomes, administrador da SAD do ​​​​​​​FC Porto responsável pelo pelouro financeiro, à margem da apresentação das contas relativas à temporada 2021/22.

Valor do plantel de 79,3 M€: "Muito mais baixo do que a realidade. O nosso plantel não vale, como aqui está, 79 milhões de euros, mas será quatro ou cinco vezes mais. Vou dar um exemplo. O Vitinha foi vendido por 41,5 M€. Fábio Vieira foi para o Arsenal por 35 M€. Estavam no balanço por 4 M€, porque vinham da formação e não tinham custos de aquisição. É um valor meramente contabilístico."

Passivo: "O valor do passivo do FC Porto é elevado, sem dúvida. Vamos querer reduzir. Mas, quando se fala em capitais próprios negativos, só é verdade contabilisticamente, bastaria ter registado pelos valores corretos o plantel. Se forem ao portal Transfermarkt, verão que o plantel do FC Porto está avaliado em 257 M€, e mesmo assim é um valor prudente."

Equilíbrio: "Ter, em simultâneo, resultados desportivos e resultados financeiros não é fácil, esse é o grande equilíbrio que a SAD tem de fazer. É muito fácil investir muito em jogadores, conseguir pela via do investimento no plantel ter uma equipa muito forte, mas depois as receitas não correspondem à despesa e vamos desequilibrar as contas. Se estivermos no fair-play financeiro, foi por causa dessas coisas. O grande desafio é conseguir ter uma equipa competitiva e conseguir resultados positivos, é o grande desafio de qualquer administração em Portugal."